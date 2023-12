Ag. Obaretin: “Sta crescendo a Trento, in futuro ha le potenzialità per giocare titolare a Napoli”

Lorenzo Lazzari, agente tra gli altri di Nosa Edward Obaretin, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Sportitalia.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Lazzari, agente tra gli altri di Nosa Edward Obaretin, difensore di proprietà del Napoli e in prestito al Trento, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Sportitalia.

E' contento della crescita che sta avendo Obaretin? "Siamo molto contenti. Dopo il grande precampionato che ha fatto, l'idea del Napoli è stata quella di mandarlo a giocare per dargli continuità, minuti, facendolo iniziare a giocare con i grandi. Così da poter imparare a "sporcarsi le mani" in una categoria difficile come la Serie C. La sta affrontando nella maniera giusta, lavorando bene".

I due club, Napoli e Trento, sono altrettanto contenti? "Abbiamo contatti settimanali con Trento e Napoli e sì, sono tutti molto contenti di lui. Iniziano ad arrivare apprezzamenti da club di categorie importanti. Siamo fiduciosi che lui possa continuare a migliorare, per finire la stagione in crescendo. Poi ci siederemo con il Napoli per capire quale possa essere lo step successivo per la sua crescita".

A livello di potenzialità lo vedrebbe in futuro a giocare titolare nel Napoli? "Per caratteristiche tecniche e fisiche ti direi assolutamente di sì. L'anno scorso ha fatto un grande step quando è arrivato a Napoli, anche da un punto di vista mentale. Perché oggi i giovani devono capire che la testa è importante tanto quanto gli altri aspetti, o anche di più a volte. Un difensore centrale italiano, che si adatta a fare il terzino o il braccetto, mancino e con la sua tecnica: penso possa arrivare ad alti livelli".