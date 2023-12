Ag. Osimhen chiarisce: "Tik Tok? Mai accusato Napoli di razzismo, amo la città!"

L'agente di Osimhen, Roberto Calenda, ha chiarito anche la vicenda Tik Tok che portò a tensioni con la società.





Nell'intervista di ieri al Corriere dello Sport, l'agente di Osimhen, Roberto Calenda, ha chiarito anche la vicenda Tik Tok che portò a tensioni con la società.

La storia di TikTok ha rischiato di rovinare tutto?

«Ho sempre difeso Victor ma vorrei precisare una cosa che non mi è piaciuta: non ho mai accusato nessuno di razzismo, tantomeno Napoli. Città che amo. Quei video erano infelici, soprattutto in quel momento: Osi era triste per il rigore sbagliato a Bologna, non mi sembrava il momento di scherzarci sopra».