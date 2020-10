Ag. Petagna: "Il Napoli ha rifiutato offerte e non ha dubbi su di lui, sa che farà gol"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di è intervenuto Giuseppe Riso, agente di Andrea Petagna: "Andrea ha fatto 30 gol nelle ultime due stagioni. Lui è un giocatore con caratteristiche diverse e credo uniche. Nel Napoli credo che, a parte Mertens che è un giocatore stratosferico, ci sia anche Osimhen come giocatore molto forte. Si ritaglierà il suo spazio e sarà una pedina importante per il Napoli. Nazionale? Ci punta, lui può sicuramente dire la sua anche in Europa. Vedremo come andrà la stagione. Secondo me lui e Osimhen possono anche giocare insieme. Gattuso sta facendo un calcio davvero divertente, sarà lui il primo a capire chi servirà".

MERCATO SCACCIATO - "Il Napoli ha rifiutato delle offerte per Andrea, non hanno mai avuto dubbi. Il Napoli può battersi per il primo posto? Sì, squadra sicuramente importante. Bisogna dare merito a Gattuso che ha creato armonia nel gruppo, per quello che so che mi racconta anche Andrea. Combattono tutti uniti e questo fa la differenza. Titolare in Europa League? Non lo so, dico solo che secondo me Petagna è un giocatore veramente unico, in Europa in pochi hanno le sue caratteristiche. Poi sarà il campo a parlare. Probabilmente ancora non è stata percepita la potenzialità di Andrea che è molto alta, specie quando attorno hai Mertens, Insigne, Osimhen. Lui saprà fare gol. Giocare titolare con le 5 sostituzioni? Quando arrivi in una squadra come il Napoli sai che il posto te lo giochi con calciatori forti. Io sono fiducioso di quello che farà Andrea".