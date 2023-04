Ag. Politano e Mario Rui: "Uno torna con la Salernitana, per l'altro ci vogliono ancora 3-4 partite"

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui e Matteo Politano, ha parlato dei due calciatori azzurri, assenti ieri, ai microfoni di Radio Crc

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui e Matteo Politano, ha parlato dei due calciatori azzurri, assenti ieri, ai microfoni di Radio Crc: "Anche a me è dispiaciuto molto che non ci fossero perché era una partita storica, ma hanno avuto quell’infortunio contro il Milan. Politano contro la Salernitana ci dovrebbe essere, per Mario Rui ci vorranno altre 3/4 partite.

Mario Rui è talmente più forte di tutti che ha dimostrato con i fatti di essere uno dei terzini più forti che ci sono oggi e ha dimostrato di essere il terzino campione d’Italia tra poco. Le persone possono criticare, ma l’invidia è un sentimento che appartiene a tanti, Mario Rui non deve dimostrare niente a nessuno e tra poco sarà campione d’Italia"