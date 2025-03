Ag. Politano: “Nazionale chiusura di un cerchio! Con Conte ha imparato al meglio fase difensiva”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri dell’esterno offensivo del Napoli, Matteo Politano, ha parlato del suo assistito a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Politano? La convocazione in nazionale è la chiusura di un cerchio in un senso positivo. Ha fatto tre quarti di stagione ad alti livelli interpretando il ruolo dell’esterno in maniera diversa rispetto a come ha fatto negli anni scorsi. Con Conte ha imparato al meglio la fase difensiva. Politano è uno degli artefici di questa stagione del Napoli”.