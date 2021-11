Ag. Politano: "Voti scorretti, ha fatto giocate importanti! Se si gioca su Osimhen paga lui..."

Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, all'indomani della prestazione non brillante contro l'Hellas Verona è intervenuto a Radio Marte: "Ho letto dei voti secondo me non corretti. Credo abbia dato fiammate importanti, anche il palo di Osimhen sarebbe stato suo assist. La prestazione viene giudicata non di altissimo livello solo perché ha qualità altissime e quindi che possa giocare sempre da 7 o da 8. Anche ieri però ha fatto giocate importanti. Credo che abbia fatto una gara sicuramente sufficiente, forse per i giornalisti non basta ma questo deve far piacere perché pubblico e addetti ai lavori ha una grande considerazione.

Se si prova a giocare ottimizzando Osimhen ovviamente pagano un po' gli esterni, non mi sembra che i suoi colleghi abbiano fatto prestazioni superiori. Giocare palla su Osimhen può mettere in difficoltà gli esterni, che però hanno fatto comunque partite importanti. Politano è entrato contro Legia e Fiorentina e ha fatto benissimo, così come altri. Ma in alcune partite bisogna adattarsi alle situazioni di gioco. Peraltro non tutti i giocatori reagiscono come Di Lorenzo dal punto di vista della fatica".