Ag. Sepe: "Il Torino è la sua prima scelta", Napoli defilato per un motivo

Mario Giuffredi, agente di Luigi Sepe, conferma a Tuttosport: "La sua prima scelta è il Torino". Una decisione dettata dal fatto che in granata l'ex azzurro sarebbe titolare mentre altrove, come a Napoli, dovrebbe conquistarsi il posto dato che c'è tanta concorrenza. Anche l'Inter aveva pensato a lui ma con Handanovic titolare sarebbe difficile raccogliere minuti. Per questo Sepe punta il Torino.