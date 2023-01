Ag. Simeone: "E' felice a Napoli, saprà farsi trovare pronto quando chiamato in causa"

Alessandro Moggi, agente di Giovanni Simeone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc in cui si è soffermato anche sul centravanti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Moggi, agente di Giovanni Simeone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc in cui si è soffermato anche sul centravanti argentino: "È molto contento di tutto. Come ha dichiarato Spalletti sa quello che deve fare, il tecnico è il top player del Napoli. Giovanni saprà farsi trovare pronto quando verrà chiamato in causa, ma è felice di essere a Napoli.”