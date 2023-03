Ag. Sirigu: "A Napoli molti gli hanno riconosciuto meriti nella crescita della squadra"

Giovanni Branchini, noto agente e intermediario di mercato, ha parlato a Radio Firenzeviola commentando il momento della Fiorentina

Giovanni Branchini , noto agente e intermediario di mercato, ha parlato a Radio Firenzeviola commentando il momento della Fiorentina: "Mancavano i risultati e una certa regolarità nelle prestazioni, però la Viola è una squadra costruita bene, che ha dei valori. Credo che tutto sia nato nel momento in cui i giocatori arrivati in estate hanno capito cosa vuol dire giocare a Firenze, che cos'è la Fiorentina: l'esultanza di Jovic dopo il gol è l'esultanza di un giocatore felice. Queste variabili purtroppo sono incontrollabili, sono componenti personali e ci vuole un po' di pazienza".

Sirigu (suo assistito, ndr) spera di giocare in Conference? "Lui ovviamente spera di giocare e io spero che lo faccia, ma è chiaro anche che se si è in un gruppo bisogna sempre dare il proprio apporto. A Napoli in molti gli hanno riconosciuto meriti nella crescita della squadra, nell'aiutare tutti ad avere i giusti pensieri".