Ag. Thiago Motta: "Ho la certezza che allenerà in Champions. Sarà tra i grandi"

Ai microfoni di MilanNews l'agente di Thiago Motta, Dario Canovi, dice la sua sul tecnico italo-brasiliano:

Thiago Motta sta facendo un grande lavoro a Bologna

"Non voglio essere immodesto, ma già quando giocava io gli dissi che sarebbe stato uno dei più grandi allenatori europei".

Cosa l'ha portato ad essere così sicuro?

"Dopo 50 anni di calcio credo di capirci almeno un po', non dico di calcio ma di persone. E Thiago è una persona talmente intelligente che non poteva non fare questo percorso".

L'ambiente di Bologna sembra poi l'ideale:

"Questo ha sicuramente agevolato il compito. C'è un bell'ambiente, poi guardate l'unione dei giocatori: basti vedere come festeggiano e che rapporto c'è tra loro e Thiago, si vede quanta stima e affetto c'è".

Lui sta bruciando le tappe:

"Guardi, io gli ho detto a suo tempo: se mi fai morire prima di allenare una squadra in Champions scendo giù dal cielo e ti prendo a calci nel sedere. Non ci sarà il rischio, perché ho la certezza che allenerà in Champions".

Al di là dei risultati e del gioco è impressionante come alcuni giocatori siano notevolmente migliorati da inizio stagione. Partendo da Zirkzee, obiettivo numero uno del Milan:

"Lo ha indubbiamente migliorato, ma non ci sarebbe nemmeno bisogno che lo dica io perché parlano i numeri prima di quest'anno ma soprattutto il fatto che lo ha riconosciuto lo stesso giocatore. Andando via Arnautovic, Thiago l'ha investito di una grande responsabilità e lo ha fatto crescere più in fretta. E quando giochi sempre, maturi esperienza".