Ag. Traoré: "Il Napoli parlò con l'Empoli ma Ancelotti cercava giocatori più pronti"

Nel corso di 'Radio Goal', Antonio Imborgia, procuratore tra gli altri dei calciatori neroverdi Traoré e di Oddei, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Il Sassuolo trova con estrema facilità il gol e lo prende con la stessa facilità. Gli uomini di De Zerbi davanti ricercano Caputo che gioca con grande tecnica e furbizia, come facevano i grandi attaccanti del passato, in generale hanno un tasso qualitativo alto in un tutte le zone del campo. I centrali sono di buonissima qualità, ma rischiano per il calcio molto offensivo che fanno, infatti il primo pensiero non è certo la copertura difensiva. Il calcio è cambiato completamento ma quando c’è troppa differenza di qualità, come ad esempio la Juve contro il Barcellona, controbattere colpo su colpo e giocare alla pari non si può sempre fare. Certo non ci si deve chiudere in area di rigore, ma contro una squadra con tanta qualità come il Napoli non si può esagerare nel proporre il proprio gioco.

Il Napoli si interessò a Traoré? Il ragazzo ha buone qualità, forza e resistenza fisica, ma vista la giovane età è ancora alla ricerca della completa maturazione, il Sassuolo lo ha comunque pagato 16mln. Il Napoli parlò con l’Empoli, Giuntoli si era interessato, ma poi hanno accantonato l’idea. Credo che sia dipeso da Ancelotti che cercava giocatori più pronti per gli obiettivi alti che contava di raggiungere.

Oddei? Ha un potenziale incredibile, gambe molto forti, è mancino ma usa bene anche il destro. Deve imparare ad essere più concreto sotto porta dove diventa un po’ caotico".