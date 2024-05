Ag. Tutino: “Innamorato di Cosenza! La considera la sua seconda casa, dopo Napoli”

Il procuratore Mario Giuffredi parla del possibile futuro di Gennaro Tutino in Calabria dove in questa stagione si è rilanciato

TuttoNapoli.net

“È una scelta che deve fare il club, perché c’è un esborso economico molto importante da affrontare, se non ricordo male superiore ai due milioni di euro. Se il Cosenza deciderà di esercitare l’opzione, la partita sarebbe chiusa”. Il procuratore Mario Giuffredi parla del possibile futuro di Gennaro Tutino in Calabria dove in questa stagione si è rilanciato segnando 17 reti in Serie B, più una in Coppa Italia, e ora insegue il record di Marco Negri.

“In questo momento non pensiamo al mercato sebbene qualcuno si sia fatto sentire, ma è stato blando e fugace. - continua Giuffredi a Cosenzachannel.it - Siamo concentrati solo sul chiudere nel migliore dei modi questo campionato, tornare a indossare la maglia del Cosenza è stata l’intuizione giusta. Dopo le esperienze di Palermo e Parma ho capito che aveva bisogno di certezze, calore e affetto, e non c’era posto migliore del Marulla per lui”.

Giuffredi poi chiude soffermandosi sul rapporto fra il giocatore e la piazza: “È innamorato di Cosenza, la considera la sua seconda casa, dopo Napoli, sia a livello professionale sia a livello privato. I suoi due figli sono cosentini e questo vale tanto. Me ne parla sempre in modo entusiasta”.