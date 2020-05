Ag. Veretout: "ADL ha chiamato la Roma a gennaio, ma non l'ha voluto dare. Ora sta bene lì"

Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout, ha rivelato che il Napoli è già tornato alla carica per il centrocampista della Roma nel corso di un intervento ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "De Laurentiis ha chiamato la Roma a Gennaio, Gattuso ne è un grande estimatore. Non so cosa succederà nel mercato, ma la Roma non l'ha voluto dare. Lui è contento di stare alla Roma, non ci pensa proprio di parlare di mercato".