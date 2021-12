Ag. Vergara: "E' diverso da Insigne. Si è riscaldato, giusto non sia entrato con gara in bilico"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Davide Pinto, procuratore di Vergara, talento della Primavera convocato da Spalletti per il Leicester: "Vergara si è scaldato per una buona mezz'ora. Tra lui e Insigne di comune c'è solo il fatto che lui sia di Frattaminore e Lorenzo di Frattamaggiore. Però Antonio è mancino, ruolo differente. In Inghilterra è da tanto che si lavora sul settore giovanile, parlo della nazione intera che ha investito su quest'idea. In Italia vedere un ragazzo di 17-18 anni esordire è più difficile. L'obiettivo di Vergara non è esordire, già essere mandato a scaldare è stato un passo in avanti. Fa piacere la considerazione da parte di mister Spalletti però è giusto che con il risultato in bilico non subentri. Baietti? I ragazzi si devono portare da soli tra i professionisti, fin quando il campo parla per loro è giusto che poi raccolgano determinati risultati. Francesco sta facendo un campionato di vertice con il Giugliano, è stato imbattuto per 9 partite. Lui è ancora di proprietà del Napoli, al termine della stagione ci incontreremo con la società e vedremo il da farsi, il percorso migliore per lui. Meglio di Marfella? Questo non sta a me dirlo, corrono quattro anni di differenza tra i due a favore di Baietti".