Ag. Zanoli (A. Moggi) contro ADL: “Avete visto la clausola Spalletti, pensa di fare come vuole!”

TuttoNapoli.net

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per chiedere pubblicamente la cessione del suo assistito, Alessandro Moggi, agente di Alessandro Zanoli, ha toccato anche il tema della clausola di Luciano Spalletti attaccando chiaramente De Laurentiis: “Il Napoli si espone in maniera dura su tutto, abbiamo visto la questione della clausola di Spalletti con la FIGC, il loro posizionamento è totalmente individualista all'interno del sistema e pensano di poter fare come vogliono in tutto”.