Ag. Zerbin: "E' prontissimo per il Napoli, ma se sarà inferiore agli altri andrà via"

© foto di Ivan Benedetto/Uff. Stampa Pro Vercelli

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin: "È stata una bella storia. Ieri, ci siamo presi una bella soddisfazione. Mancini l'ha voluto e ieri lo ha fatto esordire, Alessio era al settimo cielo sin dalla prima convocazione. Mi ha raccontato di aver vissuto un sogno. Quando l'ho visto scendere in campo mi sono commosso, è andato anche vicino al gol. Ora è a Coverciano, il sogno continua. Se ho sentito Alessio? Ha espresso tanta felicità, tanta commozione e tanto orgoglio. Ha fatto una gavetta dura, fin quando il Frosinone non l'ha battezzato come un giocatore vero. L'esordio in Nazionale non me l'aspettavo e io sono un'ottimista per natura (ride ndr). Adesso vedremo come andrà il ritiro col Napoli, il mister lo valuterà e noi faremo le nostre considerazioni. Io spero che resti in azzurro, altrimenti si parlerà con Giuntoli per trovare la migliore soluzione possibile per Alessio.

Secondo me è prontissimo per il Napoli e lo dico veramente. Ha corsa, fisico, qualità... Che deve fare di più? Se non fosse stato pronto, Mancini non l'avrebbe mai convocato. Ha fatto tre anni da 'militare' tra Viterbo, Cesena e Frosinone, merita una promozione ampia. So che il Napoli ha preso questo georgiano fortissimo nel suo stesso ruolo, ma sugli esterni c'è sempre bisogno di ricambio. Alessio proverà col Napoli: se è inferiore agli altri andrà via, altrimenti resterà e si giocherà le sue carte per tutta la stagione. Altri club di Serie A? Sono tanti che prenderebbero Alessio di corsa, molte che amano giocare coi giovani. Lui è un prodotto che piace".