Ag. Zerbin: "Felice del minutaggio, ma se il Napoli prende uno nel suo ruolo..."

L’avvocato Giulio Marinelli ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli a proposito del suo assistito Alessio Zerbin: “Lui ha grandi doti, può fare tantissimi ruoli grazie alla sua duttilità. In questo momento Mazzarri sta cercando nuovi equilibri di squadra e sa che può contare sulla disponibilità di Alessio per trovarli.

Non sappiamo ancora se ci sarà qualche movimento in questa sessione di mercato, perché è tanto apprezzato ma anche concentrato sul momento attuale del Napoli. Per ora è molto contento del minutaggio che gli sta concedendo il mister, ma se gli azzurri dovessero acquistare un calciatore nel suo ruolo potremmo anche chiedere di trovare maggiore spazio altrove, questo dipende molto dal mercato”.