Ag. Zerbin: "Felice di restare e giocarsi le chance con Conte, è una grande opportunità"

vedi letture

"Nell'ultima settimana c'è stata un po' di tensione dovuta all’ansia di capire il futuro che contorni avesse".

“Zerbin è ovviamente contento della conferma, perché Conte lo ha voluto trattenere… C’era il Monza - ha detto l’agente di Zerbin, Giulio Marinelli, a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live'- che lo rivoleva ma quando il mercato è aperto, si valutano tante situazioni. In un primo momento, insieme alla società, si parlava di un trasferimento in prestito per fargli avere maggiore spazio: era per l'interesse di tutti. Il Napoli, successivamente, ha fatto una scelta diversa e, per lui, è diventata una grande opportunità.

Nell'ultima settimana c'è stata un po' di tensione dovuta all’ansia di capire il futuro che contorni avesse, ma dallo scoccare della mezzanotte Alessio ha ritrovato il sorriso ed è molto contento. Conte ha la grande capacità di far crescere i propri calciatori, questa soluzione è una grande opportunità di crescita per Zerbin, che ha le caratteristiche giuste per giocare a tutta fascia e per questo darà sicuramente il suo contributo al meglio.

Il caso Osimhen? Certamente la cessione in Turchia è una soluzione ottima vista la situazione che si era creata. E’ tuttavia un’operazione a due facce: una via d’uscita ottimale, come detto, però il calciatore va in un club storico ma non in quelli a cui ambiva per età e carriera. E il Napoli, nel contempo, non ha incassato i milioni che potevano servire per finanziare il mercato. Diciamo che è stata una perfetta ‘pezza’ ma c’era stato un buco”.