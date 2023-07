Ag. Zerbin: "Sarà valutato da Garcia. Non era facile fare 14 partite in questo Napoli..."

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Furio Valcareggi, procuratore di Alessio Zerbin

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Furio Valcareggi, procuratore di Alessio Zerbin: “Bisognerà attendere la volontà di Garcia. Sarà il tecnico a decidere, dopo tutte le valutazioni del caso. Va ricordato che Zerbin, in questo Napoli, è riuscito a fare 14 partite ed un’ora di Champions. Bisogna tenere presente che la considerazione dei panchinari, oggi, è elevatissima. Sono calciatori che riescono a risolvere i problemi a gara in corso”.