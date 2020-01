Aglietti: "Gattuso vuole più inserimenti delle mezzali, il problema gol non è riguarda solo l'attacco"

Alfredo Aglietti, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Quando giochi con il 4-3-3 e tieni gli attaccanti larghi, il solo Milik là davanti non può bastare perché diventa facilmente controllabile dai difensori avversari. Gattuso vuole più inserimenti da parte delle mezzali, ci sono degli spazi che devono essere riempiti. Stanno mancando anche i gol dei centrocampisti, oltre ai tiri da fuori ai quali il Napoli ci aveva abituato. I problemi offensivi non riguardano solo gli attaccanti, ma tutta la squadra".