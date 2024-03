Agostinelli: "Acerbi? Non mi esprimo, aspetto la sentenza. Non posso sbilanciarmi"

L'ex allenatore del Napoli Andrea Agostinelli è intervenuto a Radio Marte

L'ex allenatore del Napoli Andrea Agostinelli è intervenuto a Radio Marte: “Il Napoli è migliorato e non ci sono dubbi. La concorrenza è tanta e non puoi sbagliare una partita però la rosa del Napoli sta tornando ad essere abbastanza competitiva. Anche se non sarà mai quella dello scorso anno però adesso per me può sicuramente entrare nelle prime cinque. Nella corsa al quinto posto deve fare bottino pieno soprattutto se le concorrenti si chiamano Roma e Atalanta. Nella Roma le cose non andavano bene proprio per l'allenatore.

Quando giocavo non c'erano tutte le telecamere che ci sono adesso e tutti i replay che ti documentavano anche il momento in cui tornavi negli spogliatoi. Per giudicare e dare delle testimonianze bisognerebbe sapere bene quello che è successo tra Acerbi e Juan Jesus quindi preferisco aspettare la sentenza piuttosto che sbilanciarmi. Rimane il fatto che quanto accaduto è una cosa grave. Calzona se farà bene fino alla fine può essere riconfermato. Per me 7 partite non bastano per giudicare una persona però credo che le premesse ci siano per chiedere anche una riconferma” .