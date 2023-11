Agostinelli avvisa: “Occhio all’Atalanta, se è in giornata di grazia anche il City faticherebbe”

L'ex allenatore del Napoli Andrea Agostinelli è intervenuto a Radio Marte

L'ex allenatore del Napoli Andrea Agostinelli è intervenuto a Radio Marte: “In questa fase iniziale il cambio di allenatore può portare innanzitutto una cosa, ovvero che si riparte tutti da zero, chi era fuori spera di giocare, chi è dentro deve confermare, insomma si creano motivazioni in modo naturale. Mazzarri può dare un po’ di serenità. Più che tatticamente, visto il poco tempo a disposizione, può dare un po’ di autostima alla squadra. Nei colloqui penso che il nuovo tecnico possa ribadire ai ragazzi che dopo un’annata straordinaria dello scudetto ora non possono andare così male, con diversi calciatori che hanno un rendimento inferiore ai propri mezzi.

Per me ora quello che conta è fare il risultato a Bergamo, non mi aspetto un gioco particolarmente brillante, ma una reazione fisica e motivazionale, perché se il Napoli vince a Bergamo riesplode tutto, ci sarebbe nuova freschezza per la stagione. Mazzarri non deve dimostrare qualcosa, anche perché Walter ha già dimostrato di essere un ottimo allenatore, ma anche Mourinho ha avuto stagioni negative eppure nessuno ne parla, giustamente, come un cattivo allenatore. Walter sa che ha avuto una grande occasione, questo sì. L’Atalanta è difficile da affrontare, se è in giornata di grazia anche il Manchester City faticherebbe, ma se non lo è può soccombere anche pesantemente”.