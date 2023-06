Agostinelli: “Ci andrei molto piano a toccare giocattolo meraviglioso come il Napoli”

Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre'

Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre': “Le sensazioni su Garcia sono positive. Il Napoli ha preso un allenatore esperto. Garcia dovrà essere molto intelligente, entrare in punta dei piedi perché in una piazza dove hanno vinto giocando un calcio spettacolare, in più è Napoli, non è facile per nessuno. Esterno sinistro basso, mezz’ala sinistra e ala destra sono migliorabili ma si deve stare attenti con chi si migliora perché Rui, Zelinski e Politano sono ottimi giocatori. Quando tocchi un giocattolo come il Napoli, meraviglioso, devi essere molto attento, io ci andrei molto piano.

Credo che Garcia inizialmente non cambierà il modulo. Poiché Kim dovrebbe andar via, in quel ruolo non bisogna sbagliare l’acquisto. Non credo che il prossimo anno il Napoli possa dominare il campionato come quest’anno ma ovviamente punterà a vincere sempre lo scudetto e ha tutte le potenzialità per farlo. Zanoli potrebbe essere il vice Di Lorenzo. Se il Napoli sostituirà bene Kim e confermerà qualche altra pedina importante – come Osimhen, Raspadori e Simeone – certamente è una squadra che potrà ancora vincere e partire favorita”.