Agostinelli difende Garcia: "Anche Sarri all'inizio fu criticato"

Ricordo che quando Sarri venne al Napoli, veniva dal 4-3-1-2 e voleva mettere Insigne dietro le due punte, ha cambiato ed è nato il grande Napoli di Sarri

TuttoNapoli.net

Andrea Agostinelli, allenatore e commentatore tv, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte: "Garcia sapeva a cosa andava incontro, quando vai ad allenare una squadra che ha stravinto come il Napoli, te l'aspetti. Ma lui ha esperienza e saprà reagire, dovrà comunque risollevarsi. Non mi piacciono però le proteste dei giocatori quando escono. Ho avuto l'impressione che Garcia voglia accelerare i tempi per giocare diversamente, ci andrei cauto, sarei più furbo, vedo giocatori che fanno più fatica.

Ricordo che quando Sarri venne al Napoli, veniva dal 4-3-1-2 e voleva mettere Insigne dietro le due punte, ha cambiato ed è nato il grande Napoli di Sarri, dico quindi che c'è tempo per modificare le cose. Napoli è una piazza difficile, ma molto maturata negli ultimi anni, si è più equilibrati certamente, è ovvio che servirà il risultato a Braga. Poi la gente ti chiede di lottare per lo scudetto fino alla fine, perché la rosa te lo impone. Vincere in Champions sarà salutare, se non lo fai ci saranno altre polemiche. Le avversarie del Napoli? Oggi l'Inter sembra la squadra più accreditata allo scudetto, ma se gli azzurri mettono a posto la difesa, se la giocheranno fino alla fine".