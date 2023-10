Agostinelli: "Difesa a 3 col nuovo allenatore? 3-4-2-1 o 3-4-3 perfetti per questo Napoli"

"Sui moduli io credo che la cosa più semplice da fare sia passare da una difesa a 4 ad una a 3".

L'ex l'allenatore del Napoli Andrea Agostinelli è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nel corso di 'Forza Napoli Sempre': “Non manderei subito via Garcia. Si sapeva che il tecnico, entrando in una squadra del genere, avrebbe potuto avere qualche problema. Sicuramente ha sbagliato qualcosa, sicuramente è entrato troppo a gamba tesa i primi tempi, però io un altro paio di partite gliele farei giocare. Aspetterei un altro paio di domeniche. Più che l'aspetto tecnico, mi preoccupa il fatto che Kvara, Politano e Osimhen lo hanno mandato a quel paese. Finché lo ha fatto Osimhen, che ebbe da ridire anche con Spalletti, ci sta. Mentre con Kvara e Politano non era mai successo. Quindi si vede che qualcosa c'è. Ed il fatto che l'allenatore abbia radunato la squadra dimostra che il mister ha capito che c'è qualche problema. La società deve interpretare se i giocatori seguono o meno l'allenatore, indipendentemente da una sconfitta in più o in meno. Se la società ha veramente intenzione di licenziare Garcia è meglio farlo subito così l'allenatore nuovo può approfittare della sosta della Nazionale. Per avere più tempo affinché si amalgami la squadra. Io comunque aspetterei ancora un paio di domeniche.

Eventuale modulo a 3 difensori con nuovi allenatori? Sui moduli io credo che la cosa più semplice da fare sia passare da una difesa a 4 ad una a 3. Il contrario è più difficile. Davanti il Napoli non deve essere toccato, secondo me. Un 3-4-2-1 o un 3-4-3 sono perfetti per questo Napoli che è nato per giocare con un esterno come Kvara o Politano”.