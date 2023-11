Agostinelli: "Gasperini è il migliore, Napoli aveva bisogno di nuovi stimoli"

"Ora i nerazzurri sono una grandissima realtà, una vera big e non più una provinciale di lusso".





Andrea Agostinelli, ex centrocampista che i tifosi dell'Atalanta adoravano quando giocava nella Dea, ha elogiato Gian Piero Gasperini nella sua intervista rilasciata al Corriere di Bergamo, limitandosi ad una frase, che però ha un significato molto profondo: "Per me è il migliore allenatore che c'è ora in circolazione. Ora i nerazzurri sono una grandissima realtà, una vera big e non più una provinciale di lusso".

Agostinelli analizza poi lo scontro con il Napoli: "Gli azzurri avranno nuovi stimoli, soprattutto per il cambio di guida tecnica, visto che tra la squadra e Garcia il rapporto non era idilliaco. Se pensano di ritrovare la formazione perfetta dell'anno scorso però si sbagliano: lo Scudetto non è abbordabile. Scamacca? Manterrà le promesse, diventerà un grande centravanti".