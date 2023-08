Agostinelli: "Magari non dominerà, ma Napoli ancora in pole per lo scudetto"

"Credo che la rosa possa andare bene così, si temeva la partenza di Osimhen che per fortuna per il Napoli è rimasto".

Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a 'Febbre a 90' su Vikonos Web Radio/Tv: "La Lazio è partita male, ha dei giocatori non in condizione e non c’è nemmeno la scusa dei nuovi perchè per 10/11 hanno giocato tutti quelli dello scorso anno. Non c’è fluidità nella manovra, lucidità, magari è stato solo un momento perchè sul mercato la società ha operato molto bene.

Il Napoli? Premesso che alla gente interessa vincere, la squadra ha iniziato molto bene, c’è qualcosa di diverso, niente di particolare per carità ma le verticalizzazioni ci sono, l’importante però è l’equilibrio ed il Napoli crea tanto e subisce poco. Per Garcia l’importante era partire bene, la rosa è competitiva, il campionato sarà equilibrato ma gli azzurri per me sono sempre in pole position. Magari non domineranno il torneo, tuttavia li trovo favoriti per lo scudetto.

Lindstrom? Il ragazzo è un trequartista che gioca anche sugli esterni, rispetto a Lozano va meno nello spazio, lui più vuole palla sui piedi, è giovane, può fare bene. Credo che la rosa possa andare bene così, si temeva la partenza di Osimhen che per fortuna per il Napoli è rimasto.

Mancini? Magari ci sono stati tempi di comunicazione sbagliati forse perché ristretti, nessuno comunque avrebbe rifiutato una cifra del genere, forse solo Guardiola”.