Agostinelli: "Quando vinci scudetto, l'allenatore dopo paga sempre dazio"

L'ex allenatore azzurro Andrea Agostinelli è intervenuto a Marte Sport Live

L'ex allenatore azzurro Andrea Agostinelli è intervenuto a Marte Sport Live: "Il ko del Napoli contro la Lazio? Dico che è anche una questione di preparazione atletica, ma non solo quella. Bisogna riconoscere il valore di una Lazio che è stata superiore, lo scorso anno del resto è arrivata seconda e al Maradona è stata migliore degli azzurri, soprattutto nel secondo tempo. Il calo della ripresa del Napoli non è stato solo fisico, ho visto cinque, sei elementi in difficoltà. Parto dal presupposto che il vero problema del Napoli è il Napoli stesso: quando stravinci il campionato dando spettacolo, ogni allenatore che viene paga dazio, perché anche nelle prime due vittorie ho letto e sentito critiche a Garcia.

Ora, giusto criticare la sconfitta di sabato, ma mi preoccupa la mancanza di equilibrio. Bisogna realizzare che questo campionato sarà diverso dal precedente. Nelle prossime domeniche vedremo se è anche un discorso fisico, se è così non ci saranno problemi ed il Napoli tornerà ai suoi livelli".