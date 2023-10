Agostinelli sicuro: “Vedrete, giocherà Mario Rui dopo le ultime polemiche”

Andrea Agostinelli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Andrea Agostinelli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La Fiorentina è in forma, crea tante occasioni da goal, ma nello stesso tempo lascia giocare ed ha una difesa alta. Il Napoli è favorito, ma la Fiorentina se sta in giornata diventa pericolosissima. Formazione anti Fiorentina? Garcia in questo momento non vuol fare molto turn over perchè non ha dimenticato le polemiche di qualche settimana fa. Sa che deve fare bene e deve continuare così. Ha bisogno di vincere ancora e metterà in campo la miglior squadra. Metterà Mario Rui dopo le ultime polemiche.

Olivera? Penso che un allenatore, quando ha una rosa come ce l’ha il Napoli, può fare certi cambi. Forse Olivera serve più quando c’è da attaccare mentre Mario Rui è più bravo in fase difensiva. La guarda dal punto di vista tattico. Mario Rui non va dimenticato, è un ottimo giocatore e sono contento che nell’ultimo anno anche i più scettici si sono ricreduti su di lui.

Centrocampisti del Napoli? I tre titolari sono insostituibili e stanno facendo molto bene adesso”.