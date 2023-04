Agostinelli: "Vantaggio psicologico del Napoli azzerato, Lecce test per la Champions"

"La sconfitta non si assorbe mai bene, il Napoli però per quello che ha dimostrato la supera in 24 ore".

TuttoNapoli.net Andrea Agostinelli, allenatore e opinionista, è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live': "Come sta il Napoli? vince sempre anche quando perde una volta ti rode, anche quando pareggi. Effetti negativi dopo lo 0-4? La sconfitta non si assorbe mai bene, il Napoli però per quello che ha dimostrato la supera in 24 ore, sono convinto che vada a fare una grande partita al Lecce, anche se ogni partita va giocata ed è una storia a sé. Non c’è nessuna preoccupazione in questo senso, anche se il Lecce viene da un periodo negativo, con 5 sconfitte consecutive. Ci sarà da correre, ma in serie A c’è sempre da combattere. Gli azzurri dopo il ko con l’Inter hanno già dimostrato di reagire bene. Per lo scudetto vorrà dire che si festeggerà una domenica dopo, ma non ci sono problemi.