Agresti: “In Serie A il Napoli si è dimostrato nettamente più forte delle 5 semifinaliste europee"

Stefano Agresti, vice direttore della “Gazzetta dello Sport”, è intervenuto a Radio Marte nel corso di "Forza Napoli Sempre”: “Credo che il campionato italiano stia dimostrando il suo valore a livello internazionale. Abbiamo 5 italiane nelle coppe europee, lo scudetto lo sta vincendo il Napoli che si è dimostrata, in serie A, nettamente più forte delle 5 che sono nelle semifinali di coppa e questo dimostra che il nostro è un grande campionato. Certo dobbiamo anche prendere atto che ci sono campionati nei quali i club hanno una disponibilità economica superiore, in particolare l'Inghilterra. Noi, però, con meno soldi abbiamo fatto meglio di loro e quindi essere ricchi non significa essere più forti.

Non è facile migliorare questo Napoli che ha già una squadra fortissima. Se si riuscissero a confermare tutti i giocatori principali la prossima stagione degli azzurri comincerebbe con i presupposti migliori, provando a ripetere quello che è stato fatto quest'anno, magari anche migliorando in Europa. Certamente in qualche ruolo, nelle alternative, si può migliorare. A mio avviso, però, se resteranno i 5-6 giocatori cardine della squadra il Napoli sarà protagonista già così anche la prossima stagione”.