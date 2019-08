Agresti: "Juve più forte ma ormai Napoli ed Inter sono vicine. Icardi? Le parole di Wanda hanno inciso"

Stefano Agresti, direttore editoriale di Calciomercato.com, ha parlato anche di Napoli e della situazione di Icardi ai microfoni di Radio Sportiva: "Icardi? Conte ha preso atto di una situazione che si è creata tra il club ed il giocatore e l'ha accettata, anche perché l'Inter ha dato Lukaku al tecnico, l'attaccante che voleva. Icardi per me resta un attaccante straordinario, uno dei migliori al mondo".

SULLA FORZA DELLA JUVE: "Credo che la Juventus sia ancora più forte delle altre, anche se mai come in passato il Napoli e l'Inter sono vicine. Non mi sembra però che i bianconeri siano in difficoltà, il loro centrocampo non ce l'ha nessuno".

SU WANDA NARA: "Le parole della moglie-agente di Icardi in tv hanno inciso molto nel rapporto tra il giocatore e l'Inter. Credo che i nerazzurri siano rimasti sorpresi dalla reazione dell'argentino e di Wanda Nara dopo la decisione sulla fascia da capitano".