Aia, Nicchi sulla VAR room: "Fase sperimentale prima della fine del campionato"

Intervistato dal quotidiano Il Messaggero, il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, ha parlato anche dell'uso del Var all'interno del Campionato: "Critiche Ceferin? La risposta giusta a quelle parole l’ha data il presidente federale, quando dice che se tutto il mondo chiede di implementare i campionati con la tecnologia, non volerla è come darsi la zappa sui piedi.

Necessario anche in B? E noi siamo pronti, basta che la Lega di Serie B ci dica su quali campi dare il via alla sperimentazione off line a partire dal girone di ritorno. Ci sono già quattro, cinque direttori di gara della Can B che si stanno preparando come Avar.

Var Room? Con il presidente federale confidiamo di dare il via alla fase sperimentale prima della fine del campionato, così da essere pronti al via della nuova stagione. A Coverciano si lavora intensamente per questo".