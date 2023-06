Aia, Rocchi ricorda il violino di Garcia: "Mi creò problemi, col VAR non l'avrebbe fatto"

Gianluca Rocchi, attuale designatore degli arbitri della serie A, ha parlato a Radio Anch'io Sport del ritorno in Italia di Rudi Garcia.





Il ritorno di Rudi Garcia in Italia? Con Rocchi fece il famoso violino durante Juve-Roma nel 2014...

"Ricordo bene quella partita, mi creò parecchi problemi. Con una battuta, posso dire che con la tecnologia probabilmente in quella partita non ci sarebbe stato il violino di Garcia, avrei avuto molta più facilità nella risoluzione di alcuni problemi. Quel Juve-Roma è una di quelle partite in cui rimpiango di non aver avuto la tecnologia, forse oggi discuteremmo di un'altra storia. Mi fa piacere ritrovare Garcia è un grande allenatore".