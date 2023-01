Al Nassr, CR7 si presenta: “Offerte da tutto il mondo, ma voglio cambiare il calcio arabo"

È il giorno di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese è stato presentato ufficialmente dall'Al Nassr in conferenza stampa.

È il giorno di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese è stato presentato ufficialmente dall'Al Nassr in conferenza stampa. Di seguito le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com: "Sono contento di questa sfida, sono stato accolto molto bene. Ho giocato per grandi club e vinto tutto, in Europa il mio lavoro era finito ed era arrivato il momento di questa opportunità in Asia. È una sfida per me, per il futuro, per i ragazzi e le donne di questa zona del mondo".

Cosa pensa la tua famiglia?

"Sono felici anche loro, specialmente i miei figli. Sono davvero felici, l'accoglienza di ieri è stata entusiasmante".

Cosa ti aspetti da questa avventura?

"Come ho detto, non è soltanto una sfida a livello calcistico, ma anche di cambiare la mentalità delle nuove generazioni. Diversi club, in Europa, in America, in Australia, in Brasile e in Portogallo hanno cercato di prendermi, ma avevo dato la mia parola a questo club. Voglio aiutare a sviluppare non solo il calcio ma anche la mentalità, voglio aiutare a far crescere questo movimento, a partire dal settore femminile. Non tutti lo sanno, ma l'Al Nassr ha anche una squadra femminile. Voglio dare una nuova prospettiva a questo club".