Albarella: "Nessun calo fisico contro il Milan, in Champions sarà un Napoli diverso"

© foto di Federico De Luca

Eugenio Albarella, preparatore atletico, è intervenuto a 'Radio Marte', nel corso di 'Forza Napoli Sempre': "Il Napoli in calo fisico contro il Milan? Non l’ho visto assolutamente. C'è stata una squadra, il Milan, che ha voluto dimostrare, innanzitutto a sè stessa, che poteva vincere anche contro il Napoli. Per i rossoneri è stata l'occasione per fare gruppo e sentirsi squadra, tanto è vero che sono tornati ad un modulo che conoscono a memoria, mettendo in campo un grande furore agonistico. Questo è un monito per il Napoli, in Champions è necessario pareggiare questo furore agonistico, il Napoli è chiamato a farlo.