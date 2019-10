Albertini: "Ancelotti sta stimolando Insigne, vuole fargli capire qualcosa. Carlo confuso? Non credo..."

L'ex centrocampista del Milan, Demetrio Albertini, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino oggi in edicola: "Napoli? A questo punto della stagione pensavo potesse avere qualche punto in più. Ma sono rimasto colpito dalla grande prestazione da squadra matura contro il Liverpool. Ancelotti confuso? Non credo proprio. Per me il Napoli era una squadra matura anche prima della bella vittoria contro il Liverpool. Poi i tifosi sono così: immagino che dopo la vittoria sul Liverpool tutti fossero convinti di poter vincere lo scudetto... Questa è anche la bellezza del tifoso. Insigne? Carlo vuole fargli capire qualcosa. Lo sta stimolando. Credo che conosca il suo valore e non è il tipo da ripicche: è un allenatore maturo".