Albertini: "Il Napoli ha una grande fortuna, il Camp Nou sembra grande il doppio..."

TuttoNapoli.net

Demetrio Albertini, ex centrocampista che in carriera ha vestito anche le maglie di Atletico Madrid e Barcellona, ha parlato in un'intervista al Corriere della Sera dei sorteggi di Champions.

Come giudica invece il duello tra Napoli e Barcellona?

"È vero che i catalani non stanno attraversando uno dei momenti più brillanti della loro storia, ma per fortuna non possono sfruttare un grande vantaggio: per chi va a giocare al Camp Nou il campo sembra grande il doppio rispetto al normale, ma adesso lo stadio è in rifacimento e si andrà al Montjuic. I mesi che mancano alla ripresa delle coppe serviranno a Mazzarri per far ritrovare continuità alla squadra. Il Napoli ha valori, ma li deve dimostrare sempre. Finora ha avuto un percorso altalenante".