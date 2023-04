Albertosi esalta Maignan: "Averlo di fronte ti condiziona, lo sa bene il Napoli"

Enrico Albertosi, ex portiere rossonero per sei stagioni, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Mike Maignan

Enrico Albertosi, ex portiere rossonero per sei stagioni, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Mike Maignan: "Tra i pali ha grande tranquillità, sembra che gli avversari non possano mai fargli gol. Averlo di fronte ti condiziona, ed è stato così anche per il Napoli. Se è già tra i più grandi di sempre al Milan? Aspetterei ancora qualche stagione, ma una cosa è sicura: Maignan diventerà senz'altro uno dei top mondiali assoluti".