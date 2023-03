Albiol: "Sono emozionato di vedere il Napoli primo, è pazzesco! Merita lo scudetto"

L'ex difensore del Napoli, oggi al Villarreal, Raul Albiol, ha parlato della sua vecchia squadra in un'intervista a Marca

L'ex difensore del Napoli, oggi al Villarreal, Raul Albiol, ha parlato della sua vecchia squadra in un'intervista a Marca: "Per me è una grande emozione vedere la squadra prima in classifica, è pazzesco. Speriamo possa festeggiare quanto prima lo scudetto dopo 32 anni. Lo merita da tanto tempo. Non vedo l'ora che arrivi l'aritmetica" le sue parole.