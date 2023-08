Alciato: "Veiga all'Al Ahli smentisce il racconto sul calcio saudita senza programmazione"

Alessandro Alciato, giornalista di Prime Video, si è espresso così sul passaggio di Gabri Veiga in Arabia Saudita

Alessandro Alciato, giornalista di Prime Video, si è espresso così sul passaggio di Gabri Veiga in Arabia Saudita: "Gabri Veiga ha 21 anni. È un grande talento. Giocherà nell’Al Ahli, come raccontato da Fabrizio Romano. Ora inizia a diventare difficile raccontare che il calcio saudita non ha programmazione, che finirà come la Cina e che punta solo su calciatori a fine carriera".