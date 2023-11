Alemao: "Dopo lo Scudetto mi aspettavo una cosa. Maradona genio del calcio"

L'ex centrocampista del Napoli, Ricardo Alemao, è intervenuto a "Marte Sport Live - Tiro al bersaglio", su Radio Marte

L'ex centrocampista del Napoli, Ricardo Alemao, è intervenuto a "Marte Sport Live - Tiro al bersaglio", su Radio Marte: "Sinceramente mi aspettavo che dopo lo scudetto dell'anno scorso, il Napoli potesse aprire un ciclo. La squadra andava molto bene, ora mi sembra abbia qualche difficoltà di troppo. Ad ogni modo siamo a novembre, c'è ancora tempo per rimediare: se sabato vince a Bergamo contro l'Atalanta e fa risultato anche con Inter e Juve si rimette in corsa, quando batti le grandi squadre torni ad avere sicurezza, autostima, che è un po' quello che manca al Napoli in questo momento.

Maradona? Mi mancherà per sempre, non ci sarà mai nessuno come lui, era un genio del calcio, mi manca molto perché in azzurro con lui sono stati i quattro anni più belli della mia vita".