“All’andata hanno giocato sulla polemica”. Ielpo risponde a Juan Jesus: “Vivono fuori dalla realtà”

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, presente all'Inferno del Lunedì su Milan TV ha commentato così le dichiarazioni rilasciate ieri da Juan Jesus

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, presente all'Inferno del Lunedì su Milan TV ha commentato così le dichiarazioni rilasciate ieri da Juan Jesus in conferenza stampa: “Juan Jesus ha detto che il Milan all’andata l’ha preparata sulle polemiche? Mi sembra che vivano in una bolla loro totalmente avulsa dalla realtà”.