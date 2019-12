Alla non al meglio, Gattuso in conferenza: "Gioca con gli anti-infiammatori! Mi serve gente che sta bene..."

Allan non ha ancora smaltito del tutto i problemi alle costole che l'avevano costretto a saltare sia il match col Bologna che quello con l'Udinese. Al termine di Napoli-Parma, il tecnico Gennaro Gattuso ha rivelato alcune informazioni circa le sue condizioni in conferenza stampa:

"Allan s'è allenato poco dopo l'infortunio, gioca con gli anti-infiammatori, ma ha dato disponibilità. Il giochino non è solo questo, ma dobbiamo giocare a 3 e serve gente che sta bene, giochi con continuità. A tratti abbiamo fatto fatica a tenere il campo, a recuperare quando ci allungavamo, è questo che mi preoccupa. Poi per il resto ne ho 4 per 3 posti, anzi 5 ma Gaetano ha sempre fatto un altro ruolo in carriera. Non voglio sentire la parola sfiga o sfortuna, nel calcio non c'è, serve malizia in più e pensare a quello che devi fare".