Allegri, l’amico Galeone ammette: “Con lui non avremmo visto grande bellezza di questo Napoli”

Giovanni Galeone, storico maestro e amico di Massimiliano Allegri, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Ad inizio stagione ho pronosticato lo scudetto agli azzurri di Luciano Spalletti, ma da buon napoletano scaramantico, da questo momento in poi non pronunzierò più questa parola. Se ne riparlerà soltanto a titolo vinto. Io sono molto amico di Max, ci siamo anche sentiti ultimamente, ma a dire il vero non avremmo visto la grande bellezza di questo Napoli con lui in panchina”.