Allegri, l'amico Galeone svela: "A Max piace la rosa del Napoli ed è innamorato della città"

Giovanni Galeone, uno dei primi allenatori di Allegri, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli commentando la notizia di Allegri possibile candidato per la panchina azzurra: "Sarebbe una bella rivincita dopo i danni che facemmo a Napoli... Scherzo, naturalmente. Alla Juve? Possibile vada Simone Inzaghi. Napoli è un’ottima opportunità, la Champions è quasi certa. Con questa rosa a disposizione con qualche ritocco, Allegri verrebbe a Napoli per lottare per il vertice. L’organico piace a Max, il Napoli è tecnico, deve migliorare dietro e trattenere i big. Allegri è l’uomo giusto per far vincere il Napoli: 3 innesti per lui. A Napoli lui starebbe da Dio. Anche la signora Ambra starebbe benissimo, è impossibile non amare Napoli. Max ne è innamorato".