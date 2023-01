Allegri: "Non sono un allenatore, faccio questo mestiere per sbaglio. Spalletti insegnante top"

Elogiando Spalletti, Max Allegri ha così parlato in conferenza stampa

TuttoNapoli.net

Elogiando Spalletti, Max Allegri ha così parlato in conferenza stampa: “Io ho grande stima di Luciano. È talmente buffo e divertente che ogni tanto litighiamo. Io non sono un allenatore, faccio questo mestiere per sbaglio. Luciano è molto bravo, affrontarlo è sempre una bella sfida. Lui è uno molto bravo a insegnare. Credo che per loro sia molto più importante”.