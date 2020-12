Allegri perde anche il treno PSG, Ziliani: "All'estero ricordano l'Ajax, non i titoli italiani col verme..."

"Forse bisognerebbe cominciare a pensare che i titoli vinti nel calcio italiano col verme, spacciati per imprese leggendarie da media compiacenti, oltre Chiasso non impressionano. Oltre Chiasso ricordano bene #JuveAjax 1-2 e CR7 che esce dal campo dicendo “ci siamo cacati sotto”, così su Twitter il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani in merito alla notizia di queste ore su Max Allegri che ha perso anche il treno PSG e che resta in attesa di un'occasione in Premier League.