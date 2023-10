Allegri replica a Pioli e Marotta: "Noi favoriti? Lo dicono perché sono del Milan e dell'Inter"

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha replicato anche alle parole dei rivali che indicano i bianconeri come favoriti.

Marotta e Pioli vi danno favoriti, cercano di mettervi pressione?

"Non so perché lo dicano. Uno è allenatore del Milan, l'altro è il dg dell'Inter. Naturale che per loro la Juve sia favorita. Dobbiamo fare più punti possibile per arrivare a fine maggio tra le prime 4. Godiamoci la sfida di domani con il Milan e vedremo cosa saremo stati capaci di fare".