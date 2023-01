Altobelli: "L'Inter ha grandi individualità, ma il Napoli ha il gioco migliore"

"L'Inter ha grandi individualità, il Napoli ha il gioco migliore". Questa la sentenza di Alessandro Altobelli

TuttoNapoli.net

"L'Inter ha grandi individualità, il Napoli ha il gioco migliore". Questa la sentenza di Alessandro Altobelli, che ai taccuini de Il Mattino si è proiettato verso la sfida di domani sera al Meazza, facendo un raffronto tra le due contendenti: "Il Napoli è squadra dentro il campo, è compatta, si muove in armonia, gioca a memoria. Ha fatto corsa da solo fino alla sosta. L'Inter - prosegue l'ex attaccante - ha tutto da perdere. Pur vincendo, non raggiungerebbe la capolista. Che invece ha subito la possibilità di mettere le cose in chiaro, far capire cioè alla concorrenza che intende continuare la sua corsa solitaria".